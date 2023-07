Regenbuien, maar soms ook zon in Heist-op-den-Berg vandaag

VAREN IN VLAANDEREN. Onze reporter trok al suppend door de binnenstad van Lier: “Vallen doet bijna niemand (zeiden ze)”

Een beetje waterrat moet tegenwoordig eens op een board gestaan hebben, roeispaan in de aanslag. Een beetje cultuurliefhebber moet de binnenstad van Lier eens bewonderd hebben, camera in de aanslag. Onze reporter ging voor de combinatie van beide en trok al suppend over de Binnennete. Met nog enkele bemoedigende laatste woorden van de instructeur: “Eigenlijk is het verboden om te zwemmen in het water.”