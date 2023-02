‘Rebel’ Thomas Smith zakt af naar Cultuurcentrum Zwaneberg

Berlaar Vrijwillig­ster die verwaar­loos­de honden wil redden in de boeien geslagen: “Er liggen daar minstens 7 kadavers in de diepvries... en ik word opgepakt”

Enkele broodfokkers hadden meer dan 70 honden ondergebracht bij Cindy in Berlaar. De dieren werden ziek, het huis lag vol uitwerpselen en zijzelf sliep op een aangevreten matras in de keuken. Toen haar vriendin L.(*) de toestand met eigen ogen zag, kon ze niet anders dan de honden daar weg halen. Een bedankje kreeg L. niet, wel werd ze vrijdag gearresteerd. Intussen mocht ze het politiekantoor weer verlaten. “Ze vroegen of ik er iets aan verdiende, integendeel, ik steek er juist geld in!”

