Raadslid klaagt staat oorlogsmonument aan berg aan: “Namen zijn niet goed leesbaar”

“Het is maar een kleintje om dat bij te werken. Misschien is het ook interessant om eens een kijkje gaan nemen bij de andere monumenten in onze gemeente”, aldus Van Hoof. Heist-op-den-Berg heeft op tien plaatsen monumenten staan. “Het merendeel staat aan kerken. Deze monumenten werden opgenomen in de restauratiedossiers van de kerken en zijn in een betere staat. De monumenten in Pijpelheide en aan het OCMW werden recent nog onder handen genomen. We zullen met de dienst Facility bekijken wat we kunnen doen voor het monument aan de berg”, zegt schepen van Begraafplaatsen Eric Verbist (CD&V).