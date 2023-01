PVDA Heist-op-den-Berg viert 2023 met huldiging van 100ste lid

De Heistse groei zorgt ervoor dat in 2023 de partij kan uitpakken met de opstart van een tweede basisgroep. Deze zal geleid worden door Lisa De Preter. “Lisa is als oud-hoofdanimator van Speelplein Heist de ideale keuze om deze uitdaging aan te gaan. Ook haar leeftijd is niet toevallig. We zetten volop in op de jeugd en merken overal dat we jongeren een authentiek alternatief kunnen bieden op het Heistse besparingsbeleid. Ook ons honderdste lid is een 19-jarige studente”, zegt voorzitter van de lokale afdeling Senne Heremans. De nieuwjaarsreceptie van de linkse partij vond plaats in het Chirolokaal van Zonderschot. Lise Vandecasteele, Vlaams parlementslid en dokter voor Geneeskunde voor het Volk, nam het woord en in kader van de gedichtenweek bracht de Heistse dichter Dirk Ceulemans een cultureel intermezzo. De partij wil dit jaar pleiten voor het openhouden van de Heistse jeugdhuizen en het speelbos aan de Chiro van Heist-Centrum.