Politie start onderzoek op na aantreffen van levenloos lichaam (51): “Alles wijst in richting van spijtig ongeval”

Aarschot Inbrekers slaan toe in Fietsfa­briek : “Dit zijn geen amateurs”

In de Fietsfabriek aan de Betekomsesteenweg in Aarschot sloegen inbrekers toen. De dieven maakten hiervoor doodleuk een gat in de muur aan de zijkant van de zaak. Toevallig net aan die plaats waar de racefietsen staan... De alarminstallatie van de zaak wisten ze bovendien ook nog eens te manipuleren. Twaalf exemplaren konden de daders buit maken, goed voor enkele tienduizenden euro’s. Voor zaakvoerder Wim Deroover is dit helaas al de derde inbraak. “De kans dat ik hier ooit een fiets van terugzie is zowat onbestaande; de buit van de vorige inbraken is ook nooit gevonden.”

18:22