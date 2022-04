Politie onderzoekt verdachte brand in leegstaand pand

“De brand situeerde zich in het voormalig woongedeelte op de eerste verdieping van het pand”, vertelt brandweerofficier Gert Vanleeuw. “Wij kregen het vuur uiteindelijk zeer snel onder controle.” De brand ging wel gepaard met een felle rookontwikkeling. De brandschade bleef uiteindelijk beperkt tot waar het had gebrand. “Na de bluswerken hebben we ook nog uitvoerig gecontroleerd of er nog mensen in het pand aanwezig waren. Dat was uiteindelijk niet het geval”, gaat de brandweerofficier verder.