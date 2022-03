Politie controleert 300 autobestuurders tijdens WODCA-actie

Heist-op-den-Berg Heist bekijkt komst van windturbi­nes in industrie­zo­ne: “Door corona project on hold gezet”

Het lokaal bestuur van Heist-op-den-Berg is voorstander van de bouw van windturbines op haar grondgebied. De gemeente schakelde eerder al een studiebureau in om een geschikte locatie te vinden. Gemeentelijke gronden in de industriezone langs de Liersesteenweg (N10) komen in aanmerking.

11 maart