Plannen Spar-site definitief vastgesteld, nadat Raad van State die eerst vernietigde

GOEZO! Kerkeblok­ken recycleert met ‘5 op een rij’

Lagere school GOEZO! Kerkeblokken in Nijlen kreeg van IOK Afvalbeheer de kans om voor vijf jaar in te stappen in het recyclageproject ‘5 op een rij’. Vandaag werd in de fietsenstalling van de school een opstelling met kleurrijke, informatieve borden geïnstalleerd. Ouders kunnen er terecht met gebruikte inktpatronen, kaarsresten, lege batterijen, oude gsm’s en kurken stoppen.