Pizza Hut in Bergstraat sluit de deuren wegens faillissement: veilingkantoor zoekt overnemer

In opdracht van de curator coördineert het veilingkantoor VH Auctions de overname van het fonds. “Een zeer goed gelegen en volledig ingericht pizza restaurant onder de naam PIZZA HUT (franchise), compleet met bormfietsen voor delivery te Heist-op-den-Berg”, klinkt het in de omschrijving van de veiling. De tweede lockdown, niet lang na de opening van het filiaal, was al meteen een domper voor de zaak. Bovendien is er in de Bergstraat geen gebrek aan zaken die pizza’s aanbieden, met onder andere pizzaketen Domino’s op enkele panden van het filiaal van Pizza Hut.