Philip introduceert nieuwe stijl van mixen met vinyl tijdens feestje in Bergbos: “Als ik er mijn hoofd niet bijhoud, kan het serieus mislopen”

Door corona kon Philip, die met zijn bedrijf Sentenz zijn brood verdient als fotograaf en communicatiespecialist, wat meer tijd achter de draaitafel slijten. De kunst van het plaatjes draaien leerde hij bij de Heistse radiozender Christina, waar hij van 1994 tot 2007 actief was als presentator en technieker. Vanuit de radiostudio stuurde hij wekelijks bijna tien jaar lang zijn eigen dance programma, Dance Garden, de ether in. “Thuis heb ik heb jarenlang slechts één platenspeler gehad, maar omdat de liefde voor vinyl tijdens corona opnieuw de kop opstak haalde ik een tweede exemplaar in huis. Na verloop van tijd kwam daar een loopmachine van het merk Boss bij. Dat apparaat is populair bij beatboxers en zangers, maar ik gebruik het om te experimenteren tijdens mijn mixen. Via een mengpaneel knip en plak ik, om het simpel te zeggen, met de looper één of meerdere stukken uit een nummer om het nadien te laten terugkeren tijdens de overgang naar of in het volgende nummer. Het geeft extra cachet aan een set en klinkt compleet anders dan loops gebruiken waarbij het nummer dat je speelt, stopt.”