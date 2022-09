Pastoor van Heist-Station Toon Bulckens (83) overleden: “De Chiro hield hem jong”

Heist-op-den-BergIn Heist-op-den-Berg is tijdens de nacht van zondag op maandag pastoor Toon Bulckens (83) onverwachts overleden. De pastoor was 37 jaar lang actief als leerkracht en nam nadien twee parochies voor zijn rekening. “Maar je kan het niet over pastoor Bulckens hebben, zonder de Chiro van Heist-Station te vermelden", aldus zijn vriend Jan Grant.

Bulckens werd in 1962 tot priester gewijd en ging meteen aan de slag in het Heilig-Hartcollege in Heist-op-den-Berg, als leerkracht godsdienst en Latijn. “In die 37 jaar als leerkracht aan het college heeft hij wel wat volk in zijn klassen zien passeren. In 1999 ging hij op pensioen, vertelt Jan Grant. “Nadien werd hij pastoor in Pijpelheide. Drie jaar later, in 2005, nam hij Heist-Station voor zijn rekening. In 2012 stopte hij in Pijpelheide. Maar in Heist-Station deed hij nog de zondagsmissen. Zaterdag leidde hij nog de begrafenis van twee Zusters van Berlaar en ook op zondag droeg hij een mis voor.”

Chiro

Pastoor Bulckens zette ook zijn schouders onder de plaatselijke Chiro-jeugdbeweging Heist-Station, waarvoor hij decennialang proost was en in 2014 de eerste steen van de nieuwe lokalen mocht leggen. De dag voor zijn overlijden zat hij met de Chiro nog samen om de misviering voor de 75ste verjaardag van de jeugdbeweging, op zondag 2 oktober, te bespreken. “De Chiro heeft hem jong gehouden. Tot een jaar of vier geleden stond al het kook- en kampmateriaal bij hem thuis. Bij de parochie kwam hij ook altijd op voor de jeugdbeweging. Hij heeft altijd goed voor de Chiro gezorgd en stak er veel tijd en energie in. Hij zorgde ook een tijd mee voor jeugdclub De Biekorf.”

Bescheiden

“Hij had wel zijn kwaaltjes, maar op een goede dag kwam pastoor Bulckens heel fit over. Andere dagen was hij dan weer heel moe. Na de mis op zondag gaf hij nog aan dat hij nood had aan rust, maar dit zagen we niet aankomen. Tijdens de nacht van zondag op maandag is hij in zijn slaap gestorven”, legt Grant uit. “Pastoor Bulckens zou nooit naar iets gevraagd hebben en hij had ook niet veel nodig. Ik ga me pastoor Bulckens herinneren als een zeer bescheiden man, een man die veel voor de parochiegemeenschap heeft gedaan.”

Toon Bulckens wordt zaterdag 1 oktober om 10 uur begraven in zijn parochiekerk aan de H.Hartstraat.

