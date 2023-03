Passieconcert van Sinfonia Heist in Zonderschotse kerk

Extreme Huizen KIJK. Matthias woont in een huis van stro en voelt de energiecri­sis niet: “Ik maak jaarlijks 1.000 euro winst”

In de derde aflevering van de HLN Original ‘Extreme Huizen’ bezoekt vastgoedexperte Hadisa Suleyman een woning die haar eerder doet denken aan een optrekje in Bokrijk: een huis van stro. Maar niets is minder waar. Eigenaar Matthias Cleiren bouwde zijn eigen huis zo’n tien jaar geleden in Heist-op-den-Berg en gebruikte stro en leem als hoofdmaterialen. Het resultaat? Een energieneutrale woning, afgesloten van het gas- en waternet, waarop hij jaarlijks ook nog winst maakt: “Ik ervaar de energiecrisis niet, behalve met de benzine van de auto.” Log hierboven in en bekijk gratis de volledige aflevering van ‘Extreme Huizen’.