Parket dagvaardt man (49) voor smaad tegenover agent: “‘Doe uw werk’ is toch geen smaad?”

Mechelen Vuurwerk met oudjaar keert terug maar dan zonder luide knallen

Het grote vuurwerk op de Mechelse Grote Markt met oudjaar keert na twee jaar coronapauze terug, maar het zal toch niet hetzelfde zijn. In plaats van traditionele vuurpijlen kiest de stad resoluut voor geluidsarme varianten omwille van dierenwelzijn. Vraag is of het in de praktijk voor de doodsbange dieren veel verschil zal maken.

4 oktober