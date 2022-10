Parket dagvaardt man (49) voor smaad: “Doe uw werk is toch geen smaad?”

Mechelen Fietser (32) lichtge­wond na aanrijding

Bij een verkeersongeval in de Brouwerijstraat in Mechelen is een fietser gewond geraakt. Het gaat om een 32-jarige man. De fietser werd aangereden door een personenwagen. De dertiger liep lichte verwondingen op. Hij moest wel naar het ziekenhuis worden overgebracht voor verzorging.

3 oktober