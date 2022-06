Paaltjes verhinderen parkeren bij café in Schriek: “Is dit de lokale economie ondersteunen?”

Berlaar Berlaarse tuinen ontvangen wandelaars voor muziekop­tre­dens en drankje

In Berlaar kan je kan je op zaterdag deelnemen aan Muzikale Tuinen, een wandeltocht langs vier tuinen. In elke tuin word je getrakteerd op een drankje en een muziekoptreden. De organisatie van Muzikale Tuinen programmeerde voor deze editie artiesten van verschillende genres, die telkens viermaal een miniconcertje zullen geven. “Om deel te nemen betaal je 10 euro in voorverkoop en 15 euro op de dag zelf. In die prijs zitten vier optredens inbegrepen en ook telkens een drankje op iedere locatie. Het aantal deelnemers is beperkt, maar er zijn momenteel nog kaarten verkrijgbaar”, geeft de gemeente mee. De wandeling vertrekt om 19.30 uur aan de kiosk in Berlaar-Centrum.

7 juni