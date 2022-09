Ouders van kinderopvang De Witte Wolk overhandigen petitie aan burgervader: “Niemand zit te wachten op parking”

De petitie werd opgestart op 19 augustus en klokte af op 1.256 handtekeningen. “Het arrest moet begin oktober uitgevoerd zijn, vandaar dat we al nu de petitie overhandigen. We hopen hiermee het gemeentebestuur op andere gedachten te brengen, maar we merken dat de communicatie vanuit de gemeente hard en koud is. Zo stond er in een bericht van de gemeente dat er bezwaren waren van mensen die in dezelfde blok als de kinderopvang wonen, maar dat is een onwaarheid. In het verleden heeft één iemand geprotesteerd tegen de tuin. Deze persoon is ondertussen verhuisd. Niemand zit te wachten op parking en er is geen enkele reden om het arrest uit te voeren”, aldus mama Sofie Van de Weyer.