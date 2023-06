Oude kastanjeboom in parkje Bergstraat wordt geveld: “Moeten denken aan de veiligheid van de omgeving”

Tattoos for charity brengt 1.620 euro op ten voordele van Natuurpark Rivieren­land

Liefhebbers konden zich van midden maart tot eind april laten tatoeëren door de tatoeëerders in opleiding van Rebels & Rustlers, de shop van voormalig KV Mechelen-kapitein Seth De Witte. Tijdens Erfgoeddag gingen de tatoeëerders zelfs live aan de slag in bibliotheek Het Predikheren. Ze plaatsten ter plekke negen dierentatoeages. De opbrengst van 1.620 euro gaat integraal naar Natuurpark Rivierenland. “Met dit soort samenwerkingen tonen onze vrienden van Rebels & Rustlers dat je de natuur in je buurt op heel wat verschillende manieren kan helpen. Dit initiatief op het snijvlak van cultuur en natuur draagt bij aan het draagvlak voor natuurbehoud in onze regio. Natuurpark Rivierenland is Rebels & Rustlers dan ook zeer dankbaar voor het aangegane engagement”, aldus Nils Iwens van Natuurpark Rivierenland.