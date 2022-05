Opstart van buurtinformatienetwerk in Rashoevewijk: “15 woningdiefstallen of pogingen in de laatste vier jaar”

“We roepen buurtbewoners op om zich mee te engageren in het buurtinformatienetwerk”, zegt Kathrine Plancke, BIN-coördinator van de Rashoevewijk. “Tussen 2018 en nu vonden er reeds 15 woningdiefstallen of pogingen plaats in de wijk. Het initiatief voor de opstart van het BIN komt vanuit de buurtbewoners zelf.” Buurtbewoners en politie houden elkaar op de hoogte van wat er gebeurt in de buurt. Deze uitwisseling van informatie zorgt voor meer sociale controle en kan leiden tot minder criminaliteit. Hoe meer BIN-leden, hoe meer ogen die een oogje in het zeil kunnen houden. “Het is belangrijk dat als mensen verdachte handelingen of gedragingen vaststellen, ze meteen de politie verwittigen via het nummer 101”, aldus Marc Daems, commissaris bij politie. “Op donderdag 5 mei wordt om 19 uur eeen eerste informatievergadering georganiseerd in parochiezaal Termolen in Heist-Goor. Alle buurtbewoners van de Rashoevewijk die interesse hebben krijgen hier de nodige info en kunnen indien gewenst vragen stellen.”