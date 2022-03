Opruimcoach Gwendoline brengt boek uit rond opruimen met autisme: “Duidelijk zeggen waar welke spullen moeten en vooral korte en duidelijke opdrachten geven”

SchriekProfessioneel opruimcoach Gwendoline van Balberghe (49) uit Schriek heeft met ‘NetjesOpOrde’ een boek uit rond opruimen en structuur met autisme. Tips, getuigenissen en oefeningen kregen hun plaats in de publicatie, die zich voornamelijk richt op de omgeving van personen met autisme. “Want het zijn vaak familieleden of begeleiders die bij mij aan de alarmbel komen trekken”, aldus Gwendoline.

‘NetjesOpOrde’ is het eerste boek van Gwendoline. “Ik heb niet het makkelijkste thema gekozen”, vertelt de Schriekse. “Er zijn nog niet heel veel boeken rond dit thema gemaakt, toch niet in het Nederlands. Niet alleen voor wie aan een autismespectrumstoornis (ASS) lijdt, maar zelfs voor ons allemaal zijn structuur, regelmaat en orde belangrijk. Het brengt overzicht in ons leven, rust in ons hoofd en bezorgt een gevoel van veiligheid. Maar soms loopt het uit de hand. Het is mijn beroep om mensen hierover advies te verstrekken, om hen te leren ‘op te ruimen’ en vooral om het zo te houden. Ik kom als opruimcoach zowel bij personen met autisme als bij personen met ADHD of een fysieke en/of mentale beperking. Zelf ben ik moeder van een dochter met autisme. Deze doelgroep is mij dus niet onbekend.”

Bijzondere aanpak

“Mensen met ASS hebben het dikwijls iets moeilijker met opruimen. Ze eisen een bijzondere aanpak om oude gewoonten achterwege te laten en nieuwe wegen in te slaan. Voor familieleden en begeleiders is het niet altijd evident om te begrijpen hoe anderen hun spullen ervaren”, legt Gwendoline uit. “Als coach begeleid ik soms jarenlang klanten. Het proces van een huis dat bezaaid is met spullen tot netheid en orde herleiden of nieuwe opruimgewoonten aanleren, vraagt tijd. Je kan tegen een persoon met autisme niet zomaar zeggen dat ze de tafel leeg moeten maken. Je moet concreter te werk gaan, door bijvoorbeeld duidelijk te zeggen waar welke spullen moeten en vooral korte en duidelijke opdrachten te geven. Ik merk dat er een zeer grote vraag is naar dit soort hulp, maar dat veel mensen, zowel particulieren als professionals, niet weten dat deze opruimbegeleiding bestaat.”

Ervaringen

“Mij ga je niet horen verkondigen dat mijn boek het wondermiddel is, maar ik heb wel vanuit mijn ervaringen gekeken, hoe ik een oplossing ben gaan zoeken voor bepaalde klanten. In mijn boek getuig ik over bepaalde situaties waarin ik als opruimcoach al ben terechtgekomen en geef ik tips en oefeningen mee. Ik vertrek dus in eerste instantie vanuit mijn ervaring als opruimcoach en leg van daaruit een link naar het autisme.” ‘NetjesOpOrde’ werd positief geëvalueerd door kinder- en revalidatiearts in UZ Gasthuisberg Leuven Hilde Olivié, directeur Zorg bij begeleidingsdienst autisme voor Antwerpen en Vlaams-Brabant Het Raster André Kuyper, Jonneke Koekhoven van KOEKIE Autisme Begeleiding en pedagoog en autismedeskundige Peter Vermeulen. Het boek, een uitgave van Ertsberg BV, vind je in de betere (online) boekhandel aan 24,95 euro of kan je rechtstreeks bestellen op www.netjesoporde.be/shop.