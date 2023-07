OPROEP. Camera’s die het centrum bewaken, een goede zaak? Of krijgt u het gevoel te veel in de gaten te worden gehouden?

Camera’s in het centrum van Heist-op-den-Berg: al in 2012 werden ze door de gemeente aangekondigd, maar anno 2023 wordt het straatbeeld er vooralsnog niet in beeld genomen. In een reactie op de recente afranseling van een Heistenaar aan café Den Hosp gaf burgemeester Jan Moons (N-VA) mee dat de gemeente een studie heeft besteld over welke type camera waar moet komen. Locaties als het horecaplein Gouden Kruispunt en het station staan in de lijst. Maar zijn camera’s, die in 2012 werden geschrapt vanwege de hoge kostprijs en juridische bezwaren, wel een meerwaarde voor het centrum? Of krijg je dan het gevoel dat Big Brother je de hele tijd in de gaten houdt?