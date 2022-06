Onthaalmoeder van Booischotse kinderopvang geschorst: “Zeer recent een gevaarsituatie gemeld”

Zowel Agentschap Opgroeien als het lokaal bestuur van Heist-op-den-Berg geven geen details vrij over de sluiting. “Hier is zeer recent een gevaarsituatie gemeld waar we ons ernstig zorgen over maken”, meldt Nele Wouters van het Agentschap Opgroeien. “De opvang is nu gesloten. Zo kunnen wij de melding onderzoeken terwijl we zeker zijn dat er geen mogelijk gevaar meer is voor de kinderen die er worden opgevangen. We zijn ervan overtuigd dat deze snelle beslissing de enige juiste beslissing is.”