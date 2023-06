Onderzoek RUP nieuwe brandweerkazerne aan Westerlosesteenweg is opgestart: “Komt aan nieuwe rotonde Oostelijke Rondweg”

Lezersbijdrage Leerlingen atheneum Keerbergen schenken 340 euro aan Rode Kruis Haacht

Afgelopen zaterdag kreeg de plaatselijke afdeling van het Rode Kruis in Haacht het bezoek van enkele leerlingen van het atheneum in Keerbergen. De jongedames brachten een cheque van 340 euro mee. Het was de opbrengst van een project en die ging integraal naar het Rode Kruis.