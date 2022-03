Nutswerken aan rotonde Fabiola starten volgende week

Verkeer komende van de Liersesteenweg (richting Putte of Heist-op-den-Berg) volgt een omleiding via de N10 en de Lostraat om naar Heist-op-den-Berg te rijden en via de N10 en de Houwstraat om naar Putte te rijden.

Ovonde

De werken kaderen in de volledige vernieuwing van de fietspaden langs de N10 in Heist-op-den-Berg, Putte en Berlaar. Het traject is in totaal meer dan tien kilometer lang. De nieuwe fietspaden worden gescheiden van de rijweg aangelegd door middel van een berm of gracht.