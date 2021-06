Nog eens 41 honden opgehaald bij fokker waar eerder al 68 dieren werden gered: “Wetswijziging nodig”

Heist-op-den-Berg Heistse Chirojon­gens zijn afval in bos beu: “Ga gewoon naar container­park”

8 juni De Chirojongens van Heist-Centrum zijn het afval in een nabijgelegen bosje aan de Oude Liersebaan beu. Een aantal maanden geleden werden de eerste zakken met huisafval gespot. “Pampers, maandverband, plastiek,... het was toen echt degoutant. Ondertussen is de hoeveelheid afval verminderd, maar er wordt hier nog wel steeds gesluikstort”, vertelt leider Robbe Van Roy. “Het bos achter ons lokaal is privé-domein van onze buren. Wij hebben al jaren de goedkeuring om er te komen spelen. De opkuis van het afval nemen wij als leiding voor onze rekening. Wat altijd wel een hoop werk met zich meebrengt. We willen dat de leden in een proper bos kunnen ravotten.” De Chiro plaatste onlangs een bordje met het opschrift ‘Net opgeruimd. Hou jij het mee proper?’. “Hopelijk mist dit zijn effect niet. Omdat het sluikstorten op privé-grond is, kan de politie hier weinig aan doen. We vragen aan de daders om gewoon naar het containerpark te gaan en dit stukje groen te laten voor wat het is.”