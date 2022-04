Nieuwe werkfase aan rondpunt Fabiola start in juni: “Mechelsesteenweg aan rotonde wordt volledig afgesloten”

“Tijdens het eerste deel van de nutswerken is gebleken dat de aannemer meer ruimte nodig heeft om de werken veilig te kunnen uitvoeren. De planning en verkeersmaatregelen zoals oorspronkelijk gecommuniceerd veranderen hierdoor”, deelt het Agentschap Wegen & Verkeer (AWV) mee. “De Mechelsesteenweg wordt aan beide zijden van de rotonde volledig afgesloten vanaf dinsdag 7 juni. Aan de kant van Putte is dat vlak na de Kastanjedreef richting de rotonde. Aan de kant van Heist-op-den-Berg centrum is dat ongeveer voor de Kleistraat tot aan de rotonde. Het verkeer tussen Putte/Beerzel en Heist-op-den-Berg zal dan in beide richtingen een omleiding moeten volgen. Het verkeer op de N10 blijft wel steeds in twee richtingen mogelijk. Deze situatie duurt naar verwachting tot aan het zomers bouwverlof.”