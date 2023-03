Nieuwe trajectcontroles op komst in Schriek en Booischot: “Locaties werden niet lukraak gekozen”

Vanaf volgende maand treden vijf trajectcon­tro­les in werking in centrum en schoolomge­vin­gen

Vanaf volgende maand treden vijf trajectcontroles in werking in Tremelo. Het gaat om verbindingswegen met veel doorgaand verkeer die in een schoolomgeving of zone 30 gelegen zijn: in de omgeving van de Damiaanschool, Basisschool De Cocon en Sint-Annaschool, en in het centrum van Tremelo en Baal.