Nieuwe parking van 170 plaatsen aan onthaalgebouw De Averegten is klaar voor gebruik: “De kers op de taart”

Wielrennen juniores Gilles Dockx wordt provinci­aal kampioen bij de juniores: “E3 Harelbeke wordt mijn volgende doel”

In kille weersomstandigheden kroonde Gilles Dockx zich dit weekend in Herenthout tot provinciaal kampioen op de weg bij de juniores. Hij kwam solo over de finish. Ploegmaat Lenn De Roovere en Jarno Declercq mochten mee op het podium. Dockx focust zich nu op de komende E3 Harelbeke.