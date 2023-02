Nieuw vastgoedkantoor NIEUWW opent in Hallaar: “Gespecialiseerd in nieuwbouw”

Aan ervaring geen gebrek want Ceulemans zat in een vorig leven reeds in de vastgoedsector waar hij gespecialiseerd was in nieuwbouw. Het is daar waar hij Josefien leerde kennen. “Toen zij enkele maanden geleden stopte bij haar vorige werkgever, kwamen we terug met elkaar in contact. Aangezien zij een ervaren verkoopster is, begon het te kriebelen om samen iets nieuws te starten en dan hebben we tenslotte de handen in elkaar geslagen. De laatste tijd had ik mij toegelegd op het bekomen van vergunningen voor nieuwbouwprojecten. Nu gaan we dus een stap verder”, vertelt Luc. “NIEUWW is zelf geen ontwikkelaar of bouwpromotor maar wel een partner van de grondeigenaar en ontwikkelaar. We zoeken projectgronden van alle aard en informeren en begeleiden de grondeigenaar in het bepalen van een correcte prijs voor zijn vastgoed. Hierna brengen we de grondeigenaar in contact met de juiste ontwikkelaar en zorgen we ervoor dat de verkoop correct wordt geregeld. Daarna staat Josefien paraat om voor de projectontwikkelaar de verkoop van zijn project te verzorgen.”