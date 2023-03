Nieuw buitenschrijnwerk voor turnzaal en school in Schriek

Nieuwe trajectcon­tro­les op komst in Schriek en Booischot: “Locaties werden niet lukraak gekozen”

Het lokaal bestuur van Heist-op-den-Berg rolt dit jaar nog trajectcontroles uit in de Kleine Steenweg (Booischot) en de Langstraat (Schriek). De trajectcontrole in de Kleine Steenweg moet de snelheidslimiet van 50 kilometer per uur afdwingen, in de Langstraat is dat 70 kilometer per uur.