Nederlander (19) opgepakt in onderzoek naar groot speedlabo in woning

50 kilogram

Naar schatting zou het gaan om zo’n vijftig kilogram. De drugs werd in beslag genomen. Het parket vorderde nadat ze in kennis werden gesteld van het speedlabo meteen een onderzoeksrecht en startte een onderzoek op voor de aanmaak en handel van drugs. Tijdens de huiszoeking werd er ook nog één persoon gearresteerd. Het gaat om een 19-jarig man uit Nederland.

C.R.U.

De jongeman werd na zijn arrestatie meegenomen naar het politiekantoor voor verhoor. De brandweer kwam ter plaatse om alles veilig te stellen. Er werd ook nog een perimeter ingesteld. Het labo voerde een sporenonderzoek uit en Leden van de Clan Lab Repsonse Unit (C.R.U) van de Antwerpse FGP kwamen stalen afnemen voor verder onderzoek. Of de jonge Nederlander alleen handelde en of hij in de woning woonde, is nog niet helemaal duidelijk. “Het onderzoek loopt momenteel volop”, besluit parketwoordvoerster Claessens.