Na protest uit buurt: Heistse tennisclub moet geluidsstudie opmaken voor aanleg padelvelden aan Boonmarkt

BOORTMEERBEEK/MUIZEN/HAACHT Baas van honden die lama’s doodden in Plancken­dael hangt 8.000 euro boete boven het hoofd

De eigenaar van de honden die in 2020 twee wilde lama’s doodbeten in de zoo van Planckendael riskeert 8.000 euro boete en een levenslang verbod op het houden van dieren. De honden werden in beslag genomen in Boortmeerbeek.

4 april