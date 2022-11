Muziektheaterstuk Mozart gaat in première in cultuurcentrum Zwaneberg

Gouden Cross Niels Albert ziet de Nederland­se jeugd domineren in de Gouden Cross: “Op Brand en Betsema na wordt de oudere generatie overspoeld”

Komend weekend strijkt het veldritcircus opnieuw neer in ons land. Maasmechelen is een nieuwkomer op de kalender van de Wereldbeker veldrijden, maar het is een cross met heel wat mogelijkheden. Niels Albert kijkt voor deze eerste wereldbekermanche op Belgische bodem in zijn glazen bol. Ga jij akkoord met de voormalige wereldkampioen of maak je andere keuzes voor jouw Gouden Cross-ploeg?

28 oktober