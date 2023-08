Moeder belt politie voor drugsverslaafde zoon: “Ik wil hem laten opnemen, maar hij weigert”

Frederic van Costa Belgica organi­seert informatie­da­gen over Spaans Vastgoed in Parkheide

Frederic Van der Mersch van CostaBlancaWoningen, of beter bekend van Costa Belgica - Het tv-programma over Vlaamse vastgoedmakelaars die wonen en werken in Spanje -, organiseert deze week enkele informatiedagen over het aankopen van Spaans vastgoed én legt zijn nieuwe en bestaande klanten in de watten op Baalbeach.