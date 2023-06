Mirthe organiseert marktje aan Hnita Jazz Club: “18 lokale ondernemers met originele en vaak handgemaakte producten”

In en rond de Hnita Jazz Club in de Lostraat vindt op zondag 4 juni de tweede editie van het MIR of marktje plaats. Initiatiefneemster is Mirthe Goossens van Mir of meer. Naast haar wenskaartjes, vind je onder andere juwelen, bloemen, kinderkledij, verse pizza en ijsjes op het marktje.