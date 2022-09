Meer dan 600 boetes voor ‘linksparkeerders' in Bergstraat: “Je zou denken dat iedereen het ondertussen wel weet”

“Arcering is niet de ideale oplossing. Sowieso willen we nog meer inzetten op fietsparkeren dus één van de mogelijkheden is om via grondschildering ‘fietsparking’ aan te duiden en een laad- en loszone te creëren voor de vrachtwagens die komen leveren. We gaan proberen om met dat soort zaken de linkse strook parkeerplaatsen te vullen, met misschien hier en daar nog een verbodsbord. Met deze mogelijkheden voorzien we ook nog steeds plaats voor de kramers van de maandagmarkt”, antwoordde mobiliteitsschepen Katleen Vantyghem (N-VA) op de vraag van oppositiepartij Vlaams Belang tijdens de laatste raadszitting. De aanpassingen komen er in afwachting van een volledige herinrichting van de Bergstraat, iets wat mogelijks niet voor deze legislatuur zal zijn.