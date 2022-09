Man slaat inboedel van ex aan diggelen en steekt haar banden plat

De feiten dateren van midden november 2021. De politie moest toen ter plaatse komen omdat de Heistenaar een ware ravage had aangericht in de woning van zijn ex-partner. “De inboedel was aan diggelen geslagen en ook de banden van haar voertuig waren plat gestoken”, vertelde openbaar aanklager Karel Berteloot donderdag op zitting. “Een dag eerder was hij ook al langs geweest bij zijn ex. Toen was hij dronken en sloeg hij naast een terrastafel en een bloempot stuk. Uit haar wagen stal hij ook nog enkele spullen.” Het parket vorderde een celstraf van 1 jaar met een eventueel uitstel. De man zelf betwistte de feiten niet en ging daarmee akkoord. De ex-partner tot slot stelde zich burgerlijke partij en vroeg een schadevergoeding van ruim 6.000 euro voor haarzelf en 1.000 euro voor haar dochter.