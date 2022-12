Man krijgt het aan de stok met huisgenoot en slaat hem met de kolf van een revolver: parket eist 2 jaar cel

Het slachtoffer kon de politie destijds zelf verwittigen. Wanneer die ter plaatse kwam, troffen ze de man met een bebloed voorhoofd aan. Tijdens zijn verhoor bleek dat hij op het moment van de feiten aan het slapen was, maar plots werd gewekt door een zware slag op zijn achterhoofd. “De verdachte had hem geslagen met de kolf van een vuurwapen, nadien haalde hij ook de trekker over en riep hij: ‘We gaan Russische roulette spelen’ . Nadien kreeg het slachtoffer nog meerdere klappen en trappen”, zei openbaar aanklager Bjorn Vervoort op zitting.

Voorbij zien flitsen

Discussie vooraf

Waarom de Pool dergelijke feiten pleegde, is tot op dit moment nog steeds niet bekend. Wel verklaarden beide, die elkaar nog maar twee dagen kenden voor die bewuste dag in augustus 2021, dat ze vooraf ruzie hadden gemaakt. Na een discussie waarin de ene over de andere zei dat hij hem niet graag had. “Maar dit zijn dan wel erg verregaande taferelen”, klonk het nog bij de aanklager. Hij had de Pool niet gedagvaard voor poging doodslag of moord, maar wel voor slagen en verwondingen met bedreigingen.