Lerrekensstraat tijdelijk afgesloten aan N10: “Krijgt veel sluipverkeer te slikken door werken aan Fabiola”

Heist-Goor Vijfde editie van Rock Biljair in Heist-Goor: drie bands op affiche

Café ‘t Wit Paard en biljartclub Krijt op Tijd organiseren op zaterdag 11 juni een vijfde editie van Rock Biljair. De bands Yana & the Flames, Joe Pilar en Johnny Tightlips & the snitches pronken op de affiche. Het dorpfestival op de parking in het centrum van Heist-Goor zag in 2016 het levenslicht en wil speelkansen geven aan lokaal muziektalent. De eerste band speelt om 20 uur. Toegang is gratis.

3 juni