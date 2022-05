LEGO-maquette van kasteel Hof Ter Laken is klaar: “Kom ze op zondag 29 mei ontdekken”

Putte/Heist-op-den-Berg Putte teleurge­steld in Heist en Sportoase voor het niet-toekennen van zwemkor­ting: “Regelen het dan maar zelf”

Putte heeft een nieuw subsidiereglement opgemaakt voor inwoners die willen zwemmen in een naburige gemeente. Puttenaars krijgen zo voortaan korting op de aankoop van meerbeurtenkaarten in zwembaden in Lier, Mechelen en Heist-op-den-Berg. In Putte zijn ze teleurgesteld in de houding van die laatste gemeente en Sportoase.

