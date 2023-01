Leerlingen Heilig-Hartcollege maken kunst met jeugdboek als inspiratiebron

Nog tot begin volgende maand kan je de resultaten bewonderen in de inkomhal van Cultuurcentrum Zwaneberg. “Het boek is een jaarlijks gegeven bij ons in het vijfde leerjaar, maar dit jaar wilden we het anders aanpakken. Het verhaal speelt zich af tijdens Wereldoorlog I maar het is actueler dan ooit nu de oorlog in Oekraïne volop woedt”, vertelt juf Liesbeth Devriendt. “De samenwerking met Joke kwam er via Cultuurkuur, een platform waar school en cultuur elkaar ontmoeten met de steun van de overheid, en de organisatie MUS-E. Tijdens de sessies werd er onder andere geknutseld en vonden er grondige gesprekken over de inhoud van het boek plaats. De werken van de kinderen werden verkleind en op vlaggen gedrukt. Er werden ook draagtassen ontworpen die onderdeel uitmaakten van een opdracht waarbij we de vraag stelden wat de kinderen allemaal zouden meenemen in de zak, moesten ze ooit vluchten voor oorlog.”