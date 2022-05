Leerlingen De Hei vormen fietsketting op speelplaats: “Sluitstuk van onze Fietsweek”

Putte Nieuw skatepark in Putte gaat officieel open: “Met showcase en Red Bull-caravaan”

Putte opent op vrijdag 6 mei het nieuwe skatepark aan Klein Boom. Skaters zijn vanaf 18 uur welkom om het park officieel in te skaten. “Maar we trakteren ook met een spectaculaire showcase van enkele contest-skaters” vertelt schepen van Sport Jeroen De Cuyper (N-VA). “Naast toffe beats zal er extra sfeer zijn door de aanwezigheid van de Red Bull-caravaan. Een mooie erkenning voor en door de skatewereld.” Het skatepark is ontworpen en gebouwd door ervaringsdeskundigen. Ook enkele Putse skaters zijn van in het begin betrokken bij de aanleg. “We vonden het als gemeentebestuur heel belangrijk om te luisteren naar de noden en wensen van de skategemeenschap. Uiteindelijk moeten zij tevreden zijn met de infrastructuur. Want een skatepark zonder skaters is als een café zonder bier”, aldus burgemeester Peter Gysbrechts (Lijst Burgemeester). Momenteel moeten er nog enkele aanleg- en omgevingswerken gebeuren, zodat het terrein mooi aansluit bij de nieuwe sporthal. Maar in de tussentijd kan er gewoon verder geskatet worden.

