Leerkracht geschiedenis Martijn (26) was bijna De Mol: “Op school handtekeningen uitgedeeld en met Lennart gebeld”

Heist-op-den-Berg/Brussel/MechelenHeistenaar Martijn Van Loo (26 jaar) was dit jaar ei zo na De Mol in het gelijknamige Play4-programma. De leerkracht geschiedenis in het Mechelse Sint-Romboutscollege werd door de programmamakers klaargestoomd als tweede mol en zou in een eerste eliminatieproef kans maken op een plaats bij de tien kandidaten. Een paintballkogel op zijn linkerbeen, afgevuurd door de uiteindelijke mol Lennart, besliste er anders over. “Ik heb mijn eerste handtekeningen aan leerlingen al mogen uitdelen.”