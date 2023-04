Landelijke Gilde en Ferm plaatsen versierde kaders in straatbeeld

voetbal derde provinciale B KFC Putte wint bij Booischot (1-3) en is kampioen: “Het moest en zou gebeuren”

KFC Putte kroonde zich zaterdagavond tot kampioen na een verdiende 1-3-zege op het veld van Booischot. De leider ging met een comfortabele 0-2-voorsprong de rust in, maar liet de thuisploeg na de pauze opnieuw in de wedstrijd komen. In een nerveuze tweede helft kon het daarna nog alle kanten uit, maar het was uiteindelijk toch Sousa Oliveira die zijn ploeg vijf minuten voor tijd zekerheid schonk over de titel én de langverwachte promotie naar tweede provinciale.