Laagdrempelig Festival Special in CC Zwaneberg: “Ook naast het podium valt er veel te beleven”

GEHEIMEN VAN DE STADSGIDS. Het mysterieus Mechelen van Erwin Horckmans: “Hier werden mensen opgehangen, gerad­braakt, gegeseld, gebrand­merkt, opgebrand en onthoofd”

Niemand kent de trekpleisters van een stad beter dan de stadsgids, maar er is veel meer dan de platgetreden paden. Erwin Horckmans (56) van Mysterieus Mechelen vertelt ons over zes ‘verborgen’ must-sees in de stad van de Maneblussers. Kende je de mummie van de Heilig Damianus of de King Kong van Sint-Rombouts al? “Het zal je verbazen hoeveel mensen beweren dat ze een trol of geest in huis hebben.”