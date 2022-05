‘La Luna Deluxe’ feest voor Make-A-Wish op Heistse berg: “Mensen samenbrengen om te dansen voor het goede doel”

‘La Luna Deluxe’ vindt plaats in en rond de Moose lentebar in het Bergbos van Heist-op-den-Berg. Initiatiefnemers zijn Katrien Haepers en Nathalie Verbraeken. “Het wordt een exclusief en uniek dansfeest, dat start iets na de middag en eindigt om middernacht’, vertelt Katrien, uitbaatster van brasserie Het Toreken in Hulshout. “Op het programma : showcooking, late nite moonsnacks en uiteraard veel muziek. Hongertjes groot en klein worden gestild door de mannen van Backyard BBQ, die ook de vegetariërs niet vergeten. De beentjes losgooien kan op muziek van een zestal deejays. Philip De Bie, die van bovenop de berg vroeger wekelijks beats de ether instuurde, opent het dansfeest en draait met een erg aparte vinyl-setup. Aansluitend volgen sets van model en deejay Lotte Feyen en het duo Kobe Ilsen en Viktor Verhulst. Uit de buurt zijn er ook nog de Heistse deejays Henky en Just-K. Phil D uit Hulshout.”

Dansen voor goed doel

“Omdat we ondernemende moeders zijn, steunen we met dit event Make-A-Wish. Deze organisatie vervult wensen voor kinderen met een levensbedreigende ziekte, en ze wordt te weinig in de bloemetjes gezet. Stel je maar eens voor dat je een zieke dochter of zoon hebt. Er is niets zo mooi dan gelukkige kinderen. Daarom willen we mensen samenbrengen om te dansen voor het goede doel.” Make-A-Wish is alvast opgetogen met de plannen. “Gezien we geen subsidies van de overheid ontvangen, blijft alle steun welkom’, aldus Simonne Delflas van Make-A-Wish.