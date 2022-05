Koppelingswerken rotonde Fabiola starten op 9 mei, omrijden via Lostraat en Houwstraat tijdens werken in juni

“Fietsers en voetgangers die vanuit Putte komen moeten ter hoogte van de Kastanjedreef oversteken via een tijdelijke oversteekplaats, en hun weg verderzetten aan de kant van Somedi. Aan de oversteekplaats komt een tijdelijke drempel, om het verkeer af te remmen en te attenderen op de overstekende fietsers. Voor gemotoriseerd verkeer blijft de huidige omleiding van toepassing”, klinkt het. Het agentschap kondigde eerder al aan dat de Mechelsesteenweg (N15) vanaf dinsdag 7 juni de beiden zijden van de rotonde volledig wordt afgesloten. Aan de kant van Putte is dat vlak na de Kastanjedreef richting de rotonde. Aan de kant van Heist-op-den-Berg centrum is dat ter hoogte van de Kleistraat. Hierdoor volg je met de auto een omleiding in beide richtingen tussen Putte/Beerzel en Heist-op-den-Berg. AWV verwijst naar de Lostraat (Heist) en Houwstraat (Berlaar/Putte) als omleidingsbanen. Op de N10 blijft verkeer in twee richtingen wel steeds mogelijk. Het verwacht dat de situatie tot aan het zomers bouwverlof zal gelden.