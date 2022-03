Kleine Steenweg in Booischot wordt deels groener en onthard: “Om verhardingsgraad en snelheid te verminderen”

Snelheid verminderen

De werken duren ongeveer twee weken. Tijdens de werkzaamheden zal de aannemer één rijstrook innemen. Beurtelings verkeer is toegelaten. De woningen in de directe omgeving van de werken blijven bereikbaar. “Met het energie- en klimaatactieplan willen we onze gemeente vergroenen. Daarnaast willen we zorgen voor kwalitatieve openbare ruimte en willen we de verhardingsgraad in onze gemeente verminderen met 1m² per inwoner. Met deze ingreep willen we bovendien de verkeersveiligheid verhogen. De toevoeging van verticale elementen, in dit geval bomen, in het straatbeeld zou de snelheid bij de autobestuurders doen verminderen.”