Kledingzaak Rokani in Pijpelheide verhuist naar nieuw pand: “Inwoners twijfelden of een kledingzaak hier kon overleven, maar ondertussen een groot klantenbestand”

PijpelheideKledingzaak Rokani in Pijpelheide (Heist-op-den-Berg) verhuist morgen naar een ander pand in de Goorweg. Een nieuwe stap voor zaakvoerster Kaja Van den Acker (33), die 8 jaar geleden de zaak oprichtte. Sindsdien runt ze nog steeds de enige kledingzaak van het kerkdorp. “Ik heb even gedacht aan een verhuis uit Pijpelheide, maar dan moet ik opnieuw van nul beginnen.”

Een nieuwe kledingzaak uit de grond stampen is een serieuze uitdaging, laat staan dat in het kleine Pijpelheide te doen. En toch is Kaja daar met glans in geslaagd. Acht jaar geleden stampte ze Rokani, een kledingboetiek voor dames, uit de grond. Het winkelpand waarin ze destijds startte, wordt op donderdag ingeruild voor een nieuwbouw. “Toen op enkele meters van mijn huidige winkel een bouwgrond te koop werd aangeboden, vond ik dat een mooie kans om Rokani verder uit te bouwen. De huidige winkel is toch een beetje verouderd”, vertelt Kaja. “We hebben ongeveer een jaar lang gewerkt aan het nieuwe pand, waarin ik samen met mijn gezin ook ga wonen. Ik zie hier heel veel voordelen. Alles is gloednieuw, op termijn gaat de gemeente een dorpsparking achter onze winkel realiseren en er komt ook een fiets- en wandelroute naast onze deur.”

Kaja Van den Acker neemt met kledingzaak Rokani haar intrek in een nieuw pand

Gezellige boetiek

“De nieuwe zaak is op zich niet groter dan de vorige. Dat was ook de bedoeling. Ik wou er nog steeds een gezellige boetiek van maken, waar klanten terecht kunnen voor persoonlijk en eerlijk advies. Als een klant iets niet goed staat, zeg ik dat gewoon. Dat is al die jaren ook mijn paradepaardje geweest. Omdat ik alleen in de zaak sta, weten de dames die komen shoppen ook al bij wie ze terechtkomen. Ik heb er hard voor moeten werken, maar kan nu wel zeggen dat ik een groot en trouw klantenbestand heb opgebouwd.”

Overleven in Pijpelheide

“Toen ik destijds met Rokani begon, waren er bij sommige inwoners heel wat twijfels. Een kledingzaak in Pijpelheide, gaat zoiets overleven? Maar ondertussen zijn we acht jaar verder, heb ik een trofee van vriendelijkste handelaar van Heist gewonnen en verhuizen we naar een nieuw gebouw. Ik was al voor de bouwplannen aan het uitkijken naar een nieuwe locatie, ook in andere dorpen. Er waren interessante pistes, maar mijn voorkeur ging uit naar Pijpelheide. In een ander dorp moet ik opnieuw van nul beginnen en mijn roots liggen hier. Ik ben hier gewoon heel graag”, lacht Kaja. Om deze nieuwe stap te vieren genieten klanten van donderdag tot en met zondag van 10 procent korting, zijn er drankjes en cadeautjes en kan je jouw aankoopbedrag terugwinnen met een tombola. Donderdag en vrijdag is de zaak open van 10 tot 20 uur, zaterdag van 10 tot 18 uur en zondag van 13 tot 18 uur.