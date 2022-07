Kersvers trainer van KSK Heist Jo Christiaens neemt het zaterdagnamiddag op tegen het KRC Genk van Wouter Vrancken: “Blij met de brede groep die ik ter beschikking heb, maar definitief is die niet”

Blij met de groep die je ter beschikking hebt? “Zeker. Uiteraard moet iedereen elkaar nog leren kennen, ook ik. Al ken ik al wel veel spelers. Ik ken hun kwaliteiten, maar hoe die puzzel in elkaar gaat passen op het veld, dat zal natuurlijk nog moeten blijken. Onze kern is niet definitief. Met Jutten en Van Opstal hebben we twee spelers in revalidatie, Panneels is out met een ontsteking aan de patellapees, Redouan Benhamou en Kobe Lemmens, één van de nieuwkomers, hebben nog wat conditionele achterstand weg te werken, Carrasco is op huwelijksreis en dan hebben we op training ook nog een drietal testspelers rondlopen. Met al het volk dat we ter beschikking hebben zullen we zaterdag KRC Genk partij geven. KRC Genk komt met zijn A-kern afgezakt, wat het voor onze spelers ook leuk maakt om er iets van te maken.”