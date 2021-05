Julien (67) plaatst bordje ‘Eenzame man zoekt eenzame vrouw’ aan zijn raam: “Een goede babbel bij een koffietje, dat mis ik”

‘Eenzame man zoekt eenzame vrouw voor gezellig praatje met een goed bakje koffie’, een telefoonnummer en de melding ‘van 40 tot 60 jaar’: Julien hoopt met zijn bordje in deze coronatijden toch iemand te leren kennen waarmee het klikt. “Mijn vriendin is vorige zomer vertrokken, zonder boe of ba. Zeven jaar lang waren we samen en plots was ze weg. Mijn gezondheid was toen niet al te best en ik begon hartproblemen te krijgen. Nu begint het ook op mentaal vlak moeilijk te worden. Ik voel me bij momenten echt eenzaam”, vertelt Julien. “Met de buren van hiernaast kan ik al eens een klapke doen en de bovenburen zijn heel vriendelijke mensen. Maar ik zoek toch nog iemand waar ik echt mijn ei bij kwijt kan. Alleen aan tafel of ‘s avonds voor de buis zitten, is niet alles. Ik heb wel nog mijn hondje, maar die praat niet terug”, lacht Julien.